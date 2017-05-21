0
10:12
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
12:59
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
09:43
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
22:50
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19:33
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
18:11
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
17:24
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
Еще новости
Общество

Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником

21 мая в России отмечается День инвентаризатора (День работника БТИ), пишет сalend.ru.

БТИ — бюро технической инвентаризации — занимается сбором подробных статистических данных о технических характеристиках жилищного фонда для того, чтобы оценить необходимость строительства нового жилья, сноса или ремонта ветхого, а также для оценки средств, которые должны быть выделены для ремонта и реформирования жилищно-коммунальной сферы. Специалисты БТИ помогают законному оформлению собственности, предоставляя для сделок соответствующие документы. 

Формально считается, что история российской инвентаризации началась 21 мая 1927 года, когда Экономическое совещание при Совете труда и обороны РСФСР (ЭКОСО) приняло Постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов». Но более точным документом сами инвентаризаторы называют Постановление ЭКОСО от 10 января 1930 года, в котором местным Советам было предписано принять меры, обеспечивающие правильную постановку работы по регистрации текущих инвентарных изменений в имуществе путем организации особых учетно-экономических бюро. 

В июне 1995 года по инициативе российских юридических лиц, деятельность которых связана с кадастровой деятельностью и технической инвентаризацией объектов недвижимости, на территории России была создана негосударственная некоммерческая организация «Федеративный союз инвентаризаторов России». 

День инвентаризатора был учрежден на основании постановления Правления Федеративного Союза инвентаризаторов № 21 от 21 мая 1999 года «О профессиональном празднике инвентаризатора и установлении даты его проведения». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
21 мая 2017
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая 2017
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии 1
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
20 мая 2017
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы» 2
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19 мая 2017
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
19 мая 2017
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей 3
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
19 мая 2017
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове
19 мая 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове 7

Идет загрузка...