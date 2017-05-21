Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником

10:12, 21 мая 2017, ПАИ

21 мая в России отмечается День инвентаризатора (День работника БТИ), пишет сalend.ru.

БТИ — бюро технической инвентаризации — занимается сбором подробных статистических данных о технических характеристиках жилищного фонда для того, чтобы оценить необходимость строительства нового жилья, сноса или ремонта ветхого, а также для оценки средств, которые должны быть выделены для ремонта и реформирования жилищно-коммунальной сферы. Специалисты БТИ помогают законному оформлению собственности, предоставляя для сделок соответствующие документы.

Формально считается, что история российской инвентаризации началась 21 мая 1927 года, когда Экономическое совещание при Совете труда и обороны РСФСР (ЭКОСО) приняло Постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов». Но более точным документом сами инвентаризаторы называют Постановление ЭКОСО от 10 января 1930 года, в котором местным Советам было предписано принять меры, обеспечивающие правильную постановку работы по регистрации текущих инвентарных изменений в имуществе путем организации особых учетно-экономических бюро.

В июне 1995 года по инициативе российских юридических лиц, деятельность которых связана с кадастровой деятельностью и технической инвентаризацией объектов недвижимости, на территории России была создана негосударственная некоммерческая организация «Федеративный союз инвентаризаторов России».

День инвентаризатора был учрежден на основании постановления Правления Федеративного Союза инвентаризаторов № 21 от 21 мая 1999 года «О профессиональном празднике инвентаризатора и установлении даты его проведения».