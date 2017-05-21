Жертв СПИДа вспоминают в мире 21 мая

10:50, 21 мая 2017, ПАИ

21 мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа, пишет сalend.ru.

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается, в том числе, для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур.

Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живут более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерли около 25 миллионов человек.

Около двух третей всех заболевших СПИДом живут в Африке. По мнению некоторых ученых, на этом континенте каждый третий взрослый человек инфицирован ВИЧ; есть страны, где вирусом заражены более 90 процентов всего населения. Именно в Африке, как полагают медики, СПИД появился впервые. Считается, что люди заразились им от зеленых обезьян. Первые упоминания о СПИДе появились в 1980-х, и вскоре это заболевание стали называть «чумой XX века».

Сегодня люди во всем мире вспоминают родных, близких, знакомых, умерших от СПИДа. Активисты движения против распространения ВИЧ проводят лекции и прочие просветительские мероприятия, направленные на то, чтобы предупредить людей о риске инфицирования и научить их избегать опасности. Также проводится немало памятных и благотворительных акций по всему миру.

Напомним, что ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.