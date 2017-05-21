0
10:12
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
12:59
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
09:43
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
22:50
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19:33
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
18:11
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
17:24
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
Еще новости
Общество

Угощать пирогами бедных соседей и нищих советует сегодня народный календарь

21 мая по народному календарю наступил Иван Долгий, пишет сalend.ru.

В этот день совершается память Иоанна Богослова — одного из двенадцати апостолов. Иоанн был младшим братом апостола Иакова; их обоих Иисус Христос призвал в число своих учеников на Генисаретском озере, где братья ловили рыбу. Богослов считается автором пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, трех посланий и одного откровения. 

В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа». 

Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. В противном же случае, если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
21 мая 2017
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая 2017
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии 1
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
20 мая 2017
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы» 2
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19 мая 2017
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
19 мая 2017
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей 3
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
19 мая 2017
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове
19 мая 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове 7

Идет загрузка...