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В Петербурге арестован возможный маньяк, прописанный в Псковской области

Суд Санкт-Петербурга принял решение о задержании на два месяца 33-летнего выходца из Дагестана, подозреваемого в убийстве жертвы, которой затем вырезали глаза. С соответствующим ходатайством в высшие инстанции обратилось следствие, сообщает портал «Актуальные новости».

Задержать предполагаемого маньяка, который на территории Юнтоловского заказника расправился с бездомным, после чего вырезал ему глаза, долго не удавалось. Тело было найдено еще в конце апреля, однако поиски возможного виновника случившегося продолжались до 17 мая, когда и был задержан подозреваемый. Следствие попросило заключить под стражу 33-летнего мужчину, прописанного в Псковской области, но сейчас не имеющего постоянного места жительства, и Приморский районный суд Петербурга это ходатайство поддержал. 

Следователи предполагают, что ранее не судимый 33-летний гражданин в ходе ссоры с бездомным нанес ему около 12 ударов ножом, а перед побегом с места преступления вырезал покойному глаза. Сам подозреваемый свою причастность к произошедшему не признает.

 

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