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Культура

Псковский театр танца «Русские узоры» отпраздновал 45-летие со дня создания

20 мая в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся концерт народного самодеятельного коллектива «Театр танца «Русские узоры», посвящённый 45-летию со дня его образования. Праздничная программа длилась более двух часов.

Фото pskovgorod.ru

От имени главы Пскова и городской Думы юбиляров поздравила депутат Евгения Иванова, она вручила коллективу и художественному руководителю «Русских узоров» Ирине Казимир почётные грамоты главы муниципалитета. Также с поздравлениями к виновникам торжества обратились представители областных и городских органов культуры и образования, поклонники коллектива из разных городов.

Фото pskovgorod.ru

«Замечательные выступления. На сцене побывали несколько поколений артистов: от самых маленьких дошколят до уже взрослых людей - юношей и девушек. Такая преемственность говорит о кропотливом и вдохновенном труде педагогов и самих воспитанников. Хочется отметить высокое мастерство танцоров и постановку номеров», - поделилась впечатлениями Е. Иванова.

Добавим, ансамбль «Русские узоры» был создан в 1971 году как областной ансамбль песни и пляски профессионального технического образования. За 45-летнюю историю в коллективе занимались тысячи детей и подростков. Многие из них стали артистами в профессиональных ансамблях танца, другие работают в учреждениях культуры города и районов области. 

Репертуар ансамбля насчитывает более 300 хореографических постановок. Коллектив является неоднократным лауреатом международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов. 

Театр танца «Русские узоры» объединяет в себе хореографическое, вокальное, театральное направление. Для участников коллектива создана театральная студия «Все звёзды» и вокальная студия «Весёлые нотки», целью которых является помощь одарённым детям, содействие во всестороннем раскрытии творческого потенциала детей. 

Численный состав ансамбля «Русские узоры» насчитывает более трехсот человек в возрасте от трех до двадцати пяти лет.

 

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