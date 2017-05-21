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Общество

Об ответственности за сжигание сухой травы и мусора напомнили пожарные жителям Великих Лук

20 мая в Великих Луках пожарные провели профилактический рейд по улицам Нелидовской и Максимовской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда специалисты распространили 20 памяток о действиях при возникновении пожара, 34 листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах, проинструктировали 19 человек.

Особое внимание было уделено жилым домам, в которых используется бытовое газовое оборудование. Граждане были ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима по использованию и хранению бытовых газовых баллонов и газового оборудования, а также с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Фото 60.mchs.gov.ru

В ходе бесед сотрудники ведомства разъяснили великолучанам необходимость наличия не придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочки с водой, огнетушителя), рассказали о способах раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Также жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили их с пожарной обстановкой, основными причинами возгораний и гибели людей.

Фото 60.mchs.gov.ru

Кроме того, в связи с наступлением пожароопасного периода сотрудники МЧС проинформировали население о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

 

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