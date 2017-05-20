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Спорт

«Золото» чемпионата Европы по художественной гимнастике завоевали россиянки

Сборная России завоевала золото чемпионата Европы 2017 года по художественной гимнастике в командном первенстве. Соревнования проходят с 19 по 21 мая в Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости. 

Российская команда, в состав которой вошли Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины, а также юниорская команда, занимала первое место после первого дня состязаний и смогла сохранить лидерство. По итогам двух дней турнира у россиянок 182,175 балла. Второе место досталось гимнасткам из Белоруссии — 171,450 балла, третье у болгарок — 170,300.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике с 2017 года проводится в новом формате: для определения победителя командного первенства оценки, полученные в квалификации в отдельных видах, суммируются с оценкой в групповых упражнениях. Финалы в группах и отдельных видах будут проходить в третий соревновательный день.

 

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