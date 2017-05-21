День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
22 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +2…+7 градусов, днем: +16…+21.
Атмосферное давление будет выше нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.