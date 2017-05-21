Мощи Николая Чудотворца впервые доставят в Россию

11:16, 21 мая 2017, ПАИ

21 мая в Москву будут доставлены мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинут папскую базилику итальянского города Бари. Об этом сообщает «Интерфакс».

Принесение святыни стало возможным благодаря договоренности между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом по итогам их встречи в Гаване в феврале 2016 года.

Для принесения мощей специалисты отделили левое ребро святителя, его в ковчеге доставят в российскую столицу спецбортом. Почетную миссию по доставке святыни выполнят мэр Бари Антонио Декаро и глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Ожидается, что Москва встретит мощи колокольным звоном. В храме Христа Спасителя, куда их доставят к вечерней службе прямо из аэропорта «Внуково», святыню торжественно передадут патриарху Кириллу.

Мощи святителя будут находиться в храме Христа Спасителя до 12 июля, затем их перевезут в Александро-Невскую лавру Петербурга, где им можно будет поклониться до 28 июля.