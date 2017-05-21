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Общество

После хакерской атаки ГИБДД решила сменить операционную систему

В 2017 году подразделения ГИБДД и пункты оказания госуслуг будут оснащены компьютерными системами, работающими на процессоре «Байкал», с одновременным переходом на российскую защитную операционную систему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«В дополнение к установленным серверам «Эльбрус» подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре «Байкал», с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему», - сказали в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос агентства.

В МВД отметили, что переход на отечественные программные средства осуществляется планово. «В соответствии с поручениями президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации МВД России на плановой основе осуществляется переход на отечественные аппаратно-программные средства», - сообщили в пресс-центре.

«Байкал» - коммуникационный процессор, созданный российской фаблесс-компанией Baikal Electronics.

Напомним, 12 мая МВД зафиксировало вирусную атаку на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. На следующий день после атаки в ряде регионов России произошел сбой в системе ГИБДД по выдаче водительских удостоверений. В этот же день МВД ликвидировало сбои.

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