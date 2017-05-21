Полиция Порховского района ищет сотрудников, способных охранять правопорядок

13:20, 21 мая 2017, ПАИ

ОМВД России по Порховскому району приглашает граждан на службу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

На работу в отдел полиции могут устроиться граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, годные по состоянию здоровья и способные по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка, а также имеющие образование не ниже среднего профессионального. Им предлагается занять должности участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков, оперуполномоченного уголовного розыска, оперуполномоченного экономической безопасности и противодействия коррупции, инспектора ДПС, дежурного ИВС.

Лиц, имеющих образование не ниже полного среднего общего, приглашают на должность полицейского (водителя) ППС, полицейского (кинолога) ППС, водителя-сотрудника.

Более подробную информацию можно получить по телефону (8-811) 34-2-13-34.