Подозреваемых в краже из магазина задержали сотрудники Росгвардии в Порхове

12:55, 21 мая 2017, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже из магазина в Порхове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил информацию о том, что из магазина на улице Красноармейской на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в хищении продуктов питания. 22-летняя женщина и 18-летний молодой человек для дальнейшего разбирательства были доставлены в отдел полиции.