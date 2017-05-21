Похожую на шампанское музыку услышат псковичи 25 мая

13:42, 21 мая 2017, ПАИ

25 мая в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт «Загадка Россини» («Музыкальная кулинария»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филармонии.

«Его музыка – как бокал искрящегося шампанского! Она покорила весь мир, равно, как его шутки и… страсть к кулинарии. Джоакино Россини станет главным героем программы, в которой её участникам предстоит разгадать загадку композитора, покинувшего свой музыкальный Олимп в расцвете славы, но продолжавшего создавать шедевры, секретом успеха которых были легкость приготовления, причудливые ингредиенты и их небывалое сочетание», - говорится в анонсе.

Цена билета на концерт составляет от 300 до 500 рублей.