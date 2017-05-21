Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове

13:54, 21 мая 2017, ПАИ

Фестиваль «Другое искусство» в Пскове завершился 20 мая концертом группы «Маша и медведей». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, собравшиеся услышали композиции из нового альбома музыкантов, а также любимые хиты «Любочка» и «Рейкьявик».

Открывали гала-концерт подопечные особого музыкального центра из Финляндии Resonaari. Они сыграли несколько популярных композиций, в том числе одну совместно с музыкантами группы «Маша и медведи».

Напомним, «Другое искусство» - ежегодный творческий форум, цель которого - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества. Фестиваль проходит в Псковской области с 2016 года.