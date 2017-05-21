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Общество

Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове

Фестиваль «Другое искусство» в Пскове завершился 20 мая концертом группы «Маша и медведей». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, собравшиеся услышали композиции из нового альбома музыкантов, а также любимые хиты «Любочка» и «Рейкьявик». 

Фото Андрея Кокшарова

Фото Андрея Кокшарова

Открывали гала-концерт подопечные особого музыкального центра из Финляндии Resonaari. Они сыграли несколько популярных композиций, в том числе одну совместно с музыкантами группы «Маша и медведи». 

Фото Андрея Кокшарова

Фото Андрея Кокшарова

Напомним, «Другое искусство» - ежегодный творческий форум, цель которого - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества. Фестиваль проходит в Псковской области с 2016 года.

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