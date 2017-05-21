Второй Псковский марафон собрал легкоатлетов из пяти стран

14:20, 21 мая 2017, ПАИ

21 мая в Пскове в рамках социально ориентированного проекта «Время побед с «Триколор ТВ» проходит «Второй Псковский марафон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службу муниципалитета.

309 спортсменов из России, Эстонии, Польши, Латвии и Белоруссии приехали состязаться на трех дистанциях: на классической, в полумарафоне и марафоне по скандинавской ходьбе.

Обращаясь к спортсменам, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отметил: «Удивительно, что марафон привлек участников из разных стран. Это позволяет обмениваться спортивным опытом, перенимать навыки. Спортивный праздник сблизит нас еще больше. Надеюсь, что подобного рода мероприятия станут доброй традицией в нашем городе». Он пожелал участникам собрать волю в кулак, пройти дистанцию до конца и получить позитивные эмоции.

Также участников марафона поприветствовал председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин. «В эти выходные по всей России проходит открытие большого спортивного летнего сезона. Второй Псковский марафон является ключевым мероприятием этого сезона. Марафон - это большое испытание, как для участников, так и для организаторов. Пусть победит сильнейший!» - сказал он.

По словам одного из спортсменов, участие в марафоне дает возможность испытать себя и свои силы, понять, на что ты способен.

Добавим, в рамках марафона предусмотрены три соревновательные дистанции: 7 км для участников, предпочитающих скандинавскую ходьбу, и 21,1 км и 42,2 км - для бегунов. Основная трасса проложена вдоль набережных рек Великой и Псковы, по городским улицам, по Аллее Героев и Скверу Павших борцов, мимо двух Вечных огней, вокруг исторических стен Окольного города, вокруг Псковского кремля. Марафонская трасса протяженностью 10,55 км пройдет по набережным рек Псковы и Великой, а также по прилегающим улицам самого центра города. Трасса в 7 км проходит по основному соревновательному кругу, но на отметке в 4,5 км отходит в сторону по новому асфальту улицы Детской и выходит на набережную реки Великой, где снова попадает на большой круг и возвращается на финиш в стартовый городок.

Как отметили организаторы спортивного мероприятия, построение трассы позволяет участникам не только идти по дистанции, но и любоваться достопримечательностями Пскова, что особенно важно для спортсменов из других стран.

Также в рамках праздника организована торговля прохладительными напитками, сладостями, псковскими сувенирами.

Напомним, спортивный Международный марафон «Триколор ТВ» проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом, дальнейшего развития дружественных спортивных связей и туризма.