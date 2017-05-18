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Три ЧП произошли на военных учениях «Весенний шторм» в Эстонии

На военных учениях «Весенний шторм», которые проходят в Эстонии с 8 по 26 мая, произошла авария. Как пишет портал rus.err.ee, в Ида-Вирумаа бронемашина вылетела с дороги, в результате находившихся в ней мужчин 35 и 33 лет доставили в больницу Раквере.

Как сообщает агентство Sputnik, это уже третий крупный инцидент на военных учениях «Весенний шторм». Ранее военный автомобиль недалеко от деревни Айду в Ида-Вирумаа задел антенной высоковольтную линию электропередач, отчего машина получила удар током и загорелась, пострадали два человека.

Кроме того, на полигоне в Мяннику на военнослужащего задним ходом наехал грузовик, который пытался покинуть зону обстрела воображаемого противника. Пострадавшему на месте была оказана первая помощь, позже его на скорой помощи доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Состояние резервиста стабильное. 

В учениях «Весенний шторм» принимают участие почти 9 тысяч солдат, среди которых около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 13 стран. В маневрах будут задействованы американские танки M1A2 Abrams, британские Challenger 2 и французские Leclerc, а также боевые машины пехоты союзников и эстонских сил обороны: CV9035, Warrior, Bradley, VBCI, Marder.

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