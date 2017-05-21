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Общество

ВОЗ тратит на поездки сотрудников больше, чем на борьбу с туберкулёзом и СПИДом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тратит на поездки своих сотрудников больше, чем на борьбу со СПИДом, малярией и туберкулезом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Ежегодные расходы ВОЗ, связанные с командировками сотрудников, составляют 201 миллион долларов, что значительно превышает расходы на финансирование программ по борьбе с рядом болезней. Так, на борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 миллиона долларов в год, с малярией – 61 миллион долларов, с туберкулезом – 59 миллионов.

По данным агентства, сотрудники ВОЗ зачастую нарушают правила, путешествуя первым классом и бронируя номера в дорогих пятизвездочных отелях. В качестве примера приводится командировка гендиректора Маргарет Чан. Во время своей поездки в Африку, связанной с борьбой с вирусом Эбола, она останавливалась в президентском номере стоимостью 90 евро за ночь. В целом за год гендиректор тратит порядка 370 тысяч долларов на командировки.

«Суть работы ВОЗ зачастую подразумевает поездки ее персонала», — цитирует агентство заявление организации. В нем также говорится, что в этом году расходы на путешествия сократились на 14% по сравнению с предыдущим. При этом, по данным агентства, в 2016 году повышенное количество число командировок сотрудников было вызвано вспышкой Эболы.

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