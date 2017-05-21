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Спорт

12 медалей увезли великолучане с открытого кубка Псковской области по кикбоксингу

Великолукская команда спортсменов клуба «Шторм» завоевала 12 медалей на соревнованиях открытого кубка Псковской области по кикбоксингу, посвященного Международному дню защиты детей. Об этом сообщает портал «Луки.ру» со ссылкой на директора клуба Андрея Бегмурадова.

Фото luki.ru

Состязания прошли 20 мая в Пскове. В итоге великолучане увезли пять золотых и столько же серебряных медалей, а также две бронзовых.

В частности, Самир Агаев провел три боя и во всех поединках одержал победу, заняв первое место. Егор Васильев провел два боя, второй выиграл досрочно и получил «золото». Медаль того же достоинства получил Владислав Кицин, победив в двух схватках. Кроме того, Байрам Байрамов в финале одержал победу нокаутом.

Фото luki.ru

«Серебро» завоевали Владимир Лавренов, Денис Вербицкий и Вусал Агаев, выигравшие по одному бою. Также Руслан Тихонов встретился в финале с одноклубником Сергеем Дмитриевым и не смог его одолеть.

Александр Клепов уступил сопернику в финале и стал третьим. На той же позиции оказались Виталий Иванов и Илья Иванов, проиграв в полуфинале. 

 

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