Армейская авиация ЗВО следит за пожароопасной обстановкой в 26 регионах
В программу летной подготовки армейской и транспортной авиации включена разведка пожароопасной обстановки вблизи важных военных и гражданских объектов в 26 регионах России. Такое решение принял командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает Минобороны РФ.
В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов Ми-8, Ми-24, Ка-52 и транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, помимо выполнения основного задания, берут курс в районы возможных очагов возникновения пожаров, где отрабатывают проведение разведки.
После возвращения экипажей на аэродромы постоянного базирования результаты мониторинга передаются в региональный центр управления штаба округа и местные подразделения МЧС России.
Кроме того, на всех аэродромах в постоянной готовности к вылету для тушения пожаров находятся дежурные силы из числа экипажей вертолетов Ми-8 и Ми-26, оснащенных водосливными устройствами. Также на важных военных объектах проводится комплекс профилактических мероприятий по обустройству минерализованных полос вокруг складов, баз, арсеналов, заполнению пожарных водоемов.