Во всероссийской «Майской регате» участвуют псковичи

16:06, 21 мая 2017, ПАИ

Спортсмены из Пскова принимают участие во Всероссийских соревнованиях по академической гребле - 42-й «Майской регате», которая проходит в Великом Новгороде с 19 по 22 мая. Об этом сообщает издание «ВНовгороде.ру».

Всего на состязания прибыли около 250 спортсменов из 10 регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Липецка, Каменск-Уральского Свердловской и Ленинградской областей, республик Карелия и Крым.

Планируется, что будет разыграно 19 комплектов наград.