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Спорт

Во всероссийской «Майской регате» участвуют псковичи

Спортсмены из Пскова принимают участие во Всероссийских соревнованиях по академической гребле - 42-й «Майской регате», которая проходит в Великом Новгороде с 19 по 22 мая. Об этом сообщает издание «ВНовгороде.ру».

Фото vnovgorode.ru

Фото vnovgorode.ru

Всего на состязания прибыли около 250 спортсменов из 10 регионов, в том числе  Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Липецка, Каменск-Уральского Свердловской и Ленинградской областей, республик Карелия и Крым. 

Фото vnovgorode.ru

Планируется, что будет разыграно 19 комплектов наград. 

 

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