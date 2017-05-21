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Спорт

Расписание занятости ледовой арены Пскова до 28 мая

Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова с 22 по 28 мая. Информация размещена на сайте Ледового дворца города.

22 мая, понедельник

6:00-7:00 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»/ХК «Барсы»
8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Цветкова)
9:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-1(Робина, Цветкова)
12:30-13:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Ваганов)
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (Цветкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2, ТГ-1 (Цветкова)
15:15-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Цветкова)
16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-3,ТГ-3 (Пошелюк, Автомов)
18:45-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 - тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»

23 мая, вторник

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Цветкова)
11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Ваганов)
12:00-13:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
13:15-14:15 - тренировка ХК «ВДВ-Купол»
14:30-15:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
15:45-17:00 - секция хоккея ТГ-3, СОГ-4 (Автомов, Базилевских)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Цветкова, Робина)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»/»Штурм» (женская команда)
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

24 мая, среда

6:30:7:30 – тренировка ХК «ВДВ»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ1/1, ТГ-2 (Цветкова)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
12:30-13:30 – аренда льда
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Цветкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова)
15:45-16:45 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
17:00-18:30 - секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)
18:45-20:15 – секция хоккея ТГ-3, НП-3 (Автомов, Пошелюк)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
22:45-23:45 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
00:00-1:00 – тренировка ХК «Сталь»

25 мая, четверг

6:30-7:30 - тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:15-11:15 - секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Цветкова)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Ваганов)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Цветкова)
14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+вратари (Пошелюк)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)
18:45-20:00 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Красный город»
21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»

26 мая, пятница

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова)

Международный турнир по хоккею «Рубеж» среди команд 2006 года рождения

10:00-11:15 – «Орбита» Зеленоград – «Торнадо» Псков
11:30-12:45 – «Метеор» Москва – «Питер» Санкт-Петербург
13:00-14:15 – «Мечта» — «Торнадо» Псков
14:30-15:45 – «Метеор» Москва – «Орбита» Зеленоград
16:00-17:15 – «TORNADO» Таллинн – «Питер» Санкт-Петербург

17:30-18:30 – секция хоккея НП-1 (Пузанов)

18:45-20:00 - «Мечта» — «TORNADO» Таллинн

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-23:00 – тренировка ХК «Порхов»
23:15-00:15 - тренировка ХК «Звезда»

27 мая, суббота

7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»

Международный турнир по хоккею «Рубеж» среди команд 2006 года рождения

8:15-9:30 – «TORNADO» Таллинн – «Орбита» Зеленоград
9:45-11:00 – «Мечта» – «Питер» Санкт-Петербург
11:15-12:30 – «Торнадо» Псков – «Метеор» Москва

12:45-13:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Ваганов)
14:00-15:15 – «Орбита» Зеленоград – «Мечта»

15:30-16:45 - «Торнадо» Псков – «TORNADO» Таллинн
17:00-18:15 – «Метеор» Москва – «Мечта»

18:30-19:30 – массовое катание
19:45-20:45 – массовое катание
21:00-22:00 – тренировка ХК «Ганза»
22:15-23:45 – массовое катание (ночная дискотека 1 час 30 минут по цене 1 часа)

28 мая, воскресенье

7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
8:15-9:15 – секция хоккея ТГ-1 (Пузанов)

Международный турнир по хоккею «Рубеж» среди команд 2006 года рождения

9:30-10:45 – «Метеор» Москва – «TORNADO» Таллинн
11:00-12:15 – «Орбита» Зеленоград – «Мечта»
12:30-13:45 – «Торнадо» Псков – «Питер» Санкт-Петербург
13:45- 14:00 – закрытие турнира

14:15-15:15 – секция фигурного катания НП-3 (Робина)
15:30-16:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
16:45-17:45 – секция фигурного катания НП-1, НП-2 (Цветкова)
18:00-19:00 – массовое катание
19:15-20:15 – массовое катание
20:30-21:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
21:45-22:45 - массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
23:00-00:00 - тренировка ХК «Сталь».

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