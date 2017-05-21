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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Куньинском районе

21 мая в деревне Харитоново Куньинского района прошел противопожарный профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

Специалист распространил 4 памятки о мерах пожарной безопасности, 12 листовок о действиях граждан при обнаружении возгорания, эксплуатации печного отопления и электрооборудования в быту, недопущении палов травы. Также он провел обследование четырех жилых дом и провел сход граждан, посвященный правилам пожарной безопасности. 

Фото 60.mchs.gov.ru

Кроме того, сотрудник ведомства напомнил местным жителям телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, сообщил об обстановке с пожарами на территории Куньинского района и основных причинах возгораний в жилом секторе сельских населенных пунктов.

 

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