Противопожарный рейд прошёл в Куньинском районе

16:22, 21 мая 2017, ПАИ

21 мая в деревне Харитоново Куньинского района прошел противопожарный профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалист распространил 4 памятки о мерах пожарной безопасности, 12 листовок о действиях граждан при обнаружении возгорания, эксплуатации печного отопления и электрооборудования в быту, недопущении палов травы. Также он провел обследование четырех жилых дом и провел сход граждан, посвященный правилам пожарной безопасности.

Кроме того, сотрудник ведомства напомнил местным жителям телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, сообщил об обстановке с пожарами на территории Куньинского района и основных причинах возгораний в жилом секторе сельских населенных пунктов.