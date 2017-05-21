«Прославление букв» запланировала псковская библиотека накануне Дня славянской письменности

17:03, 21 мая 2017, ПАИ

22 мая, в преддверии Дня славянской письменности и культуры и Дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) пройдет программа «Прославление букв». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Мероприятие начнется в 16:00 со скайп-встречи с лауреатом конкурса эссеистики журнала «Новый мир» 2016 года «Эмигрантская лира», поэтом Демьяном Фаншелем (Германия, Кельн). Демьян Фаншель презентует свою книгу поэзии «Обучение сну» в рубрике «Кельн. Русские поэты». Помимо авторского чтения он представит эссе «Бродский, Парщиков, Боб Дилан» и поздравит соотечественников с праздником всех славян.

Также с приветственным словом к псковичам обратятся директор Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик и вице-президент Международного Совета по детской книге Вийве Ноор.

«Кирилл и Мефодий оформили славянство как нацию, как культуру и цивилизацию – путем перевода на славянский язык священного Писания», - отметил автор текста «Кирилл и Мефодий как идеологи авангарда» Евгений Сабуров. Эта публикация открывает в библиотеке одноименную книжную выставку ко Дню славянской письменности и культуры.

Завершится вечер акцией дарения авторами книг псковскому детскому лагерю «Стремительный» для формирования библиотеки.

Помимо этого, в концептуальной чайной «Второй день» пройдет автограф-сессия.