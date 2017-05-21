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Общество

В Пскове начался приём заявок на участие в Международной выставке кошек

19-20 августа в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) пройдет Международная выставка кошек «Гран-при Плескавы – 2017».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе любителей кошек «Плескава».

Оценивать животных будут эксперты из Латвии, Польши и Казахстана. В рамках выставки запланированы WCF-ринги для взрослых и молодых кошек, монопородные шоу, форест-шоу и шоу редких пород. 

В настоящее время уже начат приём заявок на участие. «Запись на выставку, в каталог заканчивается по мере набора 130 животных, но не позднее 12 августа», - уточнили организаторы мероприятия.

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