В Пскове начался приём заявок на участие в Международной выставке кошек

17:26, 21 мая 2017, ПАИ

19-20 августа в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) пройдет Международная выставка кошек «Гран-при Плескавы – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе любителей кошек «Плескава».

Оценивать животных будут эксперты из Латвии, Польши и Казахстана. В рамках выставки запланированы WCF-ринги для взрослых и молодых кошек, монопородные шоу, форест-шоу и шоу редких пород.

В настоящее время уже начат приём заявок на участие. «Запись на выставку, в каталог заканчивается по мере набора 130 животных, но не позднее 12 августа», - уточнили организаторы мероприятия.