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Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица

В 1:40 22 мая в поселке Заплюсье на улице Спортивной, 11 выгорела комната в одной из квартир. Как стало известно Псковскому агентству информации, предположительной причиной возгорания названо неосторожное обращения с огнем 35-летнего хозяина, он доставлен в больницу с отравлением угарным газом, термическими ожогами лица и конечностей.

В 00:30 в деревне Мартиново Новосокольнического района из-за короткого замыкания электропроводки горел нежилой дом, принадлежащий ООО «Красное знамя».

Еще один нежилой дом выгорел 21 мая в Новосокольниках на улице Жалиса, 55. Причиной пожара стал поджог.

В тот же день в деревне Речки Дновского района из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи сгорела дача.
 

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