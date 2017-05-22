Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица

08:08, 22 мая 2017, ПАИ

В 1:40 22 мая в поселке Заплюсье на улице Спортивной, 11 выгорела комната в одной из квартир. Как стало известно Псковскому агентству информации, предположительной причиной возгорания названо неосторожное обращения с огнем 35-летнего хозяина, он доставлен в больницу с отравлением угарным газом, термическими ожогами лица и конечностей.

В 00:30 в деревне Мартиново Новосокольнического района из-за короткого замыкания электропроводки горел нежилой дом, принадлежащий ООО «Красное знамя».

Еще один нежилой дом выгорел 21 мая в Новосокольниках на улице Жалиса, 55. Причиной пожара стал поджог.

В тот же день в деревне Речки Дновского района из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи сгорела дача.

