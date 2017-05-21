Минобороны создаст разведроты специального назначения
Минобороны РФ формирует уникальные разведроты специального назначения (РРСпН). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на штаб сухопутных войск.
Разведроты должны будет находить цели в тылу противника и сообщать их координаты расчетам оперативно-тактических комплексов «Искандер» и модернизированным дальнобойным системам залпового огня «Ураган».
Отмечается, что по одному такому подразделению будет сформировано в каждой общевойсковой армии. Первые появятся в общевойсковых армиях Южного военного округа. Формирование аналогичных рот также началось в Центральном и Западном округах.