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Общество

Минобороны создаст разведроты специального назначения

Минобороны РФ формирует уникальные разведроты специального назначения (РРСпН). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на штаб сухопутных войск.

Разведроты должны будет находить цели в тылу противника и сообщать их координаты расчетам оперативно-тактических комплексов «Искандер» и модернизированным дальнобойным системам залпового огня «Ураган».

Отмечается, что по одному такому подразделению будет сформировано в каждой общевойсковой армии. Первые появятся в общевойсковых армиях Южного военного округа. Формирование аналогичных рот также началось в Центральном и Западном округах.

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