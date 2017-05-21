0
13:54
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
10:25
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
10:12
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
12:59
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
09:43
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
22:50
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19:33
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
Еще новости
Общество

Роскомнадзор получит доступ к персональным данным

Минкомсвязи РФ подготовило проект постановления Правительства о порядке госконтроля за обработкой персональных данных. Как пишет газета «Известия», таким образом, у ведомства появится доступ к персональным данным, которые обрабатывает оператор.

По нынешнему административному регламенту у службы есть возможность не только обследовать информационную систему, но и получать доступ к серверам и программам.

«В статью 23 закона «О персональных данных» внесены изменения, которые наделили Правительство полномочием определять порядок проведения проверок в области обработки персональных данных», — заявили в Минкомсвязи.

Соответственно, Роскомнадзор теперь будет наблюдать не только за обработкой данных, но и за оказанием услуг и продажей товаров, где «предметом являются персональные данные и (или) деятельность по их обработке».

Ранее издание сообщало, что к 2019 году в России должен появиться единый портал персональных данных..

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
21 мая 2017
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
21 мая 2017
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
21 мая 2017
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая 2017
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии 1
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
20 мая 2017
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы» 2
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19 мая 2017
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
19 мая 2017
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей 3

Идет загрузка...