Роскомнадзор получит доступ к персональным данным

08:59, 22 мая 2017, ПАИ

Минкомсвязи РФ подготовило проект постановления Правительства о порядке госконтроля за обработкой персональных данных. Как пишет газета «Известия», таким образом, у ведомства появится доступ к персональным данным, которые обрабатывает оператор.

По нынешнему административному регламенту у службы есть возможность не только обследовать информационную систему, но и получать доступ к серверам и программам.

«В статью 23 закона «О персональных данных» внесены изменения, которые наделили Правительство полномочием определять порядок проведения проверок в области обработки персональных данных», — заявили в Минкомсвязи.

Соответственно, Роскомнадзор теперь будет наблюдать не только за обработкой данных, но и за оказанием услуг и продажей товаров, где «предметом являются персональные данные и (или) деятельность по их обработке».

Ранее издание сообщало, что к 2019 году в России должен появиться единый портал персональных данных..