0
13:54
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
10:25
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
10:12
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
12:59
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
09:43
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
22:50
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19:33
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
Еще новости
Общество

Никола Вешний наступил по народному календарю

22 мая по народному календарю наступил Никола Вешний, пишет сalend.ru.

Святитель Николай, он же Николай Угодник и Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых в русском народе святых. Он считается покровителем моряков, купцов и детей. Еще при жизни Николай прославился способностью примирять враждующих, охранять невинно осужденных и защищать от напрасной смерти.

В честь Николая Угодника в году отмечают два основных праздника — 22 мая и 19 декабря. По этому поводу говорили: «Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой». Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти («Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой»).

Из каждого семейства снаряжали холостых молодых людей и провожали их до поля. С собой им давали пироги с гречневой кашей. Вечером к ним присоединялись девушки, и начиналось веселье с песнями и хороводами. Кстати, раньше Николин день считали днем вступления мальчиков во взрослую жизнь, поэтому контроля взрослых за ними не было.

С Николы устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», — подмечали в народе.

Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
21 мая 2017
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
21 мая 2017
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
21 мая 2017
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая 2017
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии 1
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
20 мая 2017
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы» 2
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19 мая 2017
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
19 мая 2017
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей 3

Идет загрузка...