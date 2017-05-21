Отринуть духовную слепоту призвал епископ Великолукский и Невельский Сергий

08:31, 22 мая 2017, ПАИ

21 мая, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме Святой Троицы села Миритиницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

По окончании богослужения епископ Сергий обратился к верующим с архипастырским словом, подробно разъяснив смысл евангельского повествования об одном из величайших чудес Христовых - исцелении слепорожденного.

«Часто бывает, что мы, в своей духовной слепоте, бродим по жизни, не зная где найти приют и покой своим метущимся душам, и в этой слепоте совершаем отступления от Бога, его заповедей и законов. Именно поэтому Господь и призывает нас к покаянию, чтобы мы отринули от себя духовную слепоту и увидели красоту Божьего мира и свет его любви. И если мы осознаём, что живём в грехах и ничего не делаем, то не будет слышать нас Господь, а когда будем стараться жить по его святым законам он благословит и помилует нас. Пусть Господь хранит вас всех в добром здравии, благополучии, в свете Божьем - духовном, чтобы этот свет Пасхальных дней никогда не угасал в душах ваших», - сказал владыка.

Напомним, что в отрывке из Евангелия от Иоанна, который в этот день читается в церкви во время литургии, рассказывается о чудесном исцелении Иисусом слепорожденного. Спаситель, проходя мимо слепца, известного всему Иерусалиму, не спрашивая его ни о чем, даже о его вере, исцелил его. Слепой прозрел, но фарисеи тут же стали допытываться, кто сотворил ему великое благо, а узнав, стали обвинять Иисуса во грехе. Но прозревший упрямо твердил: «Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего», и фарисеи изгнали его - отлучили от синагоги, от всего израильского общества. И тогда Иисус нашел его и сказал: «Ты веруешь ли в сына Божия?», а на вопрос: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?», ответил: «И видел ты его, и он говорит с тобою». И никаких больше доказательств слепорожденному было не нужно - он поклонился ему как Богу и сказал: «Верую, Господи».

«У этого события, конечно, есть и духовная параллель, о которой идет речь в богослужебных текстах: духовные глаза человеку может открыть только Христос, а те, кто бахвалится прекрасным духовным зрением, то есть знанием и праведностью, могут оказаться слепы», - добавили в епархии.