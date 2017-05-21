День биологического разнообразия отмечается в мире 22 мая

08:42, 22 мая 2017, ПАИ

22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Как пишет сalend.ru, он был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 году в специальной резолюции на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году.

Изначально Международный день биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря — в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии, однако ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию Дня, в итоге было принято решение об изменении этой даты на 22 мая.

На Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, было предложено всей мировой общественности в первую очередь обратить внимание на сохранение биологического разнообразия - как живых видов, так и экологических систем.

В связи с этим, была принята Конвенция о биологическом разнообразии, и к ней присоединились около 200 государств. Цели, к которым стремятся эти страны: сохранение биологического разнообразия живых видов и экологических систем, устойчивое использование компонентов биологического разнообразия и получение выгоды от использования генетических ресурсов.

Главная же задача Международного дня биологического разнообразия — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

Одним из способов борьбы за сохранение разнообразия жизни на планете является охрана редких и исчезающих видов растений и животных, а также бережное отношение к природе.

Ежегодно Генеральный секретарь ООН готовит послание к широкой общественности по случаю Международного дня биологического разнообразия. А сам праздник проходит каждый год под определенной темой, среди которых в разные годы были: «Биоразнообразие и борьба с нищетой — вызовы для устойчивого развития», «Биоразнообразие: страхование жизни в нашем меняющемся мире», «Изменение климата и биологическое разнообразие», «Захватнические чуждые виды», «Биоразнообразие лесов», «Вода и биоразнообразие», «Биоразнообразие островов», «Актуализация тематики биоразнообразия, поддержание жизни людей и их источников средств к существованию» и другие.