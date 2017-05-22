Псковичка получила травму в экстренно затормозившем автобусе

08:55, 22 мая 2017, ПАИ

В 6:37 22 мая в Пскове на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта водитель маршрутного автобуса № 17 марки ПАЗ совершил экстренное торможение, в результате которого произошло падение пассажиров.

Как стало известно Псковскому агентству информации, всего в автобусе находились 30 пассажиров, один из них пострадал — 69-летняя женщина с ушибом бедра была доставлена в больницу.

Причина применения экстренного торможения - предотвращение ДТП с участием пешехода, который перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортным средством.