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Псковичка получила травму в экстренно затормозившем автобусе

В 6:37 22 мая в Пскове на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта водитель маршрутного автобуса № 17 марки ПАЗ совершил экстренное торможение, в результате которого произошло падение пассажиров.

Как стало известно Псковскому агентству информации, всего в автобусе находились 30 пассажиров, один из них пострадал — 69-летняя женщина с ушибом бедра была доставлена в больницу.

Причина применения экстренного торможения - предотвращение ДТП с участием пешехода, который перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортным средством.

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