Псковичка получила травму в экстренно затормозившем автобусе
В 6:37 22 мая в Пскове на перекрестке улицы Петровской и Рижского проспекта водитель маршрутного автобуса № 17 марки ПАЗ совершил экстренное торможение, в результате которого произошло падение пассажиров.
Как стало известно Псковскому агентству информации, всего в автобусе находились 30 пассажиров, один из них пострадал — 69-летняя женщина с ушибом бедра была доставлена в больницу.
Причина применения экстренного торможения - предотвращение ДТП с участием пешехода, который перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортным средством.