Юбилейный концерт молодежного ансамбля «Ивушки» состоялся в Пскове

09:01, 22 мая 2017, ПАИ

21 мая на сцене Городского культурного центра Пскова состоялся вечер, посвящённый 20-летию народного самодеятельного коллектива молодёжного хореографического ансамбля «Ивушки», которым многие годы руководит Ирина Денисова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Прадник длился более двух часов. Танцоры представили зрителям программу «Ностальгия в стиле ретро», где эпохи и стили сменяли друг друга.

Открывая юбилейный творческий вечер, руководитель ансамбля «Ивушки» Ирина Денисова поприветствовала собравшихся и поблагодарила областные и городские власти за помощь и поддержку. «Всех участников коллектива объединяет любовь к танцу. Коллектив не стоит на месте, он идет в ногу со временем, раскрывая для себя новые горизонты в различных танцевальных направлениях от чувственных и проникнутых глубоким смыслом номеров до зажигательной латины и страстного танго», - сказала она.

От имени главы Пскова юбиляров поздравил депутат городской Думы Григорий Турчин. Он вручил коллективу цветы и почетные грамоты. «20 лет - немалый срок. За это время коллектив воспитал много талантов, получил целый ряд престижных премий. Я уверен, что это только начало большого творческого пути. Новых вам интересных проектов, неиссякаемой энергии в деле служения искусству, зрительской любви и всегда полных залов», - отметил народный избранник.

«Вы удивляете зрителей своим творчеством. У Ансамбля «Ивушки» прекрасный и харизматичный руководитель Ирина Денисова. Она не только профессионал, но и мудрый учитель, сумевший сделать из разных, незнакомых людей сплочённый коллектив», - сказал заместитель начальника Управления культуры администрации города Вячеслав Рахман.

Добавим, на протяжении многих лет коллектив «Ивушки» является лауреатом областного фестиваля-конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина». В 2016 году коллектив и руководитель были награждены первой общественной премией «Народное признание - 2015» в номинации «Талант». В марте 2017 года ансамбль стал финалистом 2-ой национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» (Москва).

За 20-летнюю историю в коллективе занимались тысячи детей и подростков. На сегодняшний день насчитывается 28 участников.