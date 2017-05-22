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До 7 лет лишения свободы грозит за взятку начальнику отдела одной из себежских колоний

В отношении начальника отдела одной из исправительных колоний Себежского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что начальник отдела получил от родственников осужденного 100 тыс. рублей за пронос на территорию учреждения мобильных телефонов.

Санкция части 3 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
 

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