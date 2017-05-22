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В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов

Заместитель прокурора Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении шести россиян, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных часть 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённое организованной группой). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе предварительного расследования установлено, что после введения 7 августа 2014 года Правительством запрета на ввоз в Россию сырья и продовольствия из ряда стран, в том числе Великобритании, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с августа по ноябрь того же года, с использованием большегрузного автомобильного транспорта и подложных документов, совершили 21 незаконный ввоз на территорию Российской Федерации продукции из рыбы лососевых пород, якобы, произведенной в Исландии, не входящей в состав Евросоюза.

Общая стоимость незаконно ввезенной продукции составила более 37 миллионов рублей.

Санкция части 3 статьи 226.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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