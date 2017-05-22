«МегаФон» предлагает смартфоны с бесплатной страховкой

09:40, 22 мая 2017, ПАИ

Всегда обидно, когда у смартфона что-то ломается – например, после падения трескается стекло. Особенно если смартфон совсем новый. Впрочем, с ним могут случиться и другие неприятности. Как же от них уберечься? «МегаФон» и компания «Альфа-Страхование» предложили свое решение проблемы: при покупке «умного» мобильного устройства в интернет-магазине* оператора или салонах «МегаФон-Ритейл» до 14 июля 2017 включительно вы получаете бесплатную страховку** на устройство сроком на 12 месяцев.

Принять участие в акции могут абоненты, обслуживаемые на любом тарифе из линейки «Все включено» – или подключившие эти пакетные тарифы в день покупки. Бесплатная страховка распространяется на смартфоны ценой от 5 000 рублей.Страховые случаи перечисляются в памятке, которую получает участник акции. В частности, компенсируются затраты на ремонт, если смартфон ломается из-за резкого перепада напряжения в электросетях, а в случае кражи устройства возмещается его полная стоимость.

«У абонентов, желающих подключиться на тарифный план линейки «Всё включено», теперь появляется дополнительная возможность – получить страховку для приобретаемого смартфона сроком на год. В преддверии лета и активного времяпрепровождения это актуальное предложение позволит меньше волноваться за ваш смартфон», – прокомментировал директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

Обратите внимание: нужно обязательно сохранить оригинал памятки, вручаемой каждому участнику акции! Если страховой случай наступит, ее нужно будет предъявить в офисе «Альфа-Страхования» вместе с заявлением, гарантийным талоном, паспортом, кассовым чеком и документом из компетентных органов, подтверждающим факт и причины наступления страхового случая. И не забывайте, что бесплатная страховка действует целый год – то есть вы будете спокойны за свой смартфон до следующего лета!

Подробнее об акции можно узнать в салонах или на сайте оператора.

* сведения о продавце: ОАО «МегаФон Ритейл», место нахождения: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, ОГРН 1027809220317.

** страхование устройства осуществляется ОАО «АльфаСтрахование.