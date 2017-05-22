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Общество

Нарушения при продаже семенного материала выявлены на рынках в трёх районах Псковской области

В ходе рейдов на рынках Порховского, Дновского и Стругокрасненского районов выявлены нарушения правил реализации семенного материала овощных и цветочных культур, а также саженцев плодовых, ягодных и декоративных растений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Посевной и посадочный материал физлица продавали без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.

По фактам выявленных нарушений специалисты ведомства возбудили дела об административных правонарушениях по статье 10.12 КоАП РФ, составили 7 протоколов, вынесли 4 постановления с привлечением к административной ответственности в виде штрафа и три предупреждения.

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