Нарушения при продаже семенного материала выявлены на рынках в трёх районах Псковской области

10:11, 22 мая 2017, ПАИ

В ходе рейдов на рынках Порховского, Дновского и Стругокрасненского районов выявлены нарушения правил реализации семенного материала овощных и цветочных культур, а также саженцев плодовых, ягодных и декоративных растений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Посевной и посадочный материал физлица продавали без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.

По фактам выявленных нарушений специалисты ведомства возбудили дела об административных правонарушениях по статье 10.12 КоАП РФ, составили 7 протоколов, вынесли 4 постановления с привлечением к административной ответственности в виде штрафа и три предупреждения.