Вопрос безопасности в летних лагерях обсудят общественники в Пскове

20:00, 22 мая 2017, ПАИ

30 мая в 15:00 в УМВД России по Псковской области пройдет очередное заседание Общественного совета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В повестке дня значатся несколько тем. В частности, собравшиеся рассмотрят вопросы обеспечения безопасности детей в летних оздоровительных лагерях региона, проанализируют меры, принимаемые по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул.

Также участники заседания обсудят и утвердят план работы Общественного совета при УМВД по региону на второе полугодие.