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Общество

Вопрос безопасности в летних лагерях обсудят общественники в Пскове

30 мая в 15:00 в УМВД России по Псковской области пройдет очередное заседание Общественного совета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В повестке дня значатся несколько тем. В частности, собравшиеся рассмотрят вопросы обеспечения безопасности детей в летних оздоровительных лагерях региона, проанализируют меры, принимаемые по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул.

Также участники заседания обсудят и утвердят план работы Общественного  совета при УМВД по региону на второе полугодие.

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