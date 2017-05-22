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Общество

Офицеров запаса набирает на службу по контракту военный комиссариат Пскова

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан из числа офицеров запаса, для прохождения военной службы по контракту на вакантные воинские должности в части и соединения Западного Военного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комиссариата.

На службу приглашаются офицеры запаса от 30 до 40 лет, годные по состоянию здоровья, уволенные из Вооружённых сил РФ по положительным статьям, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД.

За всеми справками обращаться в комиссариат по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38, кабинет 19. Телефон 72-72-51.

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