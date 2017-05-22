0
13:20
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
12:45
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
12:35
V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
13:54
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
10:25
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
10:12
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
12:59
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
Еще новости
Общество

Пропавшего в октябре 2016 года уроженца Пыталово разыскивает полиция

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает уроженца Пыталово 20-летнего Сергея Фёдорова. Этот учащийся одного из псковских  колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы и до настоящего времени его местонахождение  не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид пропавшему 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные,  глаза светлые,  нос прямой.

Был одет в куртку тёмно-синего цвета  в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка  чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53,  921-215-08-89 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
22 мая 2017
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
22 мая 2017
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
22 мая 2017
V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
21 мая 2017
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
21 мая 2017
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
21 мая 2017
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая 2017
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии 1
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
20 мая 2017
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы» 2

Идет загрузка...