Пропавшего в октябре 2016 года уроженца Пыталово разыскивает полиция

10:51, 22 мая 2017, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает уроженца Пыталово 20-летнего Сергея Фёдорова. Этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид пропавшему 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

Был одет в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.