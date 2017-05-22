6-летний пскович занял первое место на Открытом детском мотокроссе в Ленобласти (ВИДЕО)
6-летний воспитанник псковского клуба ДОСААФ Семён Белобоков занял первое место на Открытом детском мотокроссе на призы компании «Ладога». Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель областной Федерации мотоциклетного спорта, руководитель клуба ДОСААФ Алексей Караваев.
Соревнования прошли 21 мая в городе Пушкине. В них приняли участие спортсмены из Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.
В результате Семён Белобоков стал победителем в классе мотоциклов с объёмом двигателя в 50 кубических сантиметров. Второго места удостоился представитель Валдая, третьего — спортсмен псковского клуба «Позитивная механика» Алексей Алексеев.
«В Псковской области возрождается мотокросс. Очень приятно, что в клубе ДОСААФ появляются талантливые дети», - отметил Алексей Караваев и поблагодарил за всестороннюю поддержку председателя регионального отделения ДОСААФ России Александра Бреуса.