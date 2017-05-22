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Обустройство трассы для мотокросса идёт в Псковском районе

Рядом с деревней Логозовичи Псковского района идёт обустройство трассы для мотокросса. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель областной Федерации мотоциклетного спорта, руководитель псковского клуба ДОСААФ Алексей Караваев.

Он отметил, что эта трасса существует уже несколько лет, сейчас началось ее расширение и обустройство. «В дальнейшем там собираются проводить спортивные мероприятия», - сказал Алексей Караваев. Что касается заказчика работ, то, как выразился председатель Федерации, «это частная история».

Он также отметил, что в настоящее время тренировки спортсменов проходят на трассе в Ваулиных Горах. Также на улице Яна Райниса в Пскове создан мототрек для начинающих гонщиков.

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