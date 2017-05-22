Пионерское детство вспомнили пожилые псковички

11:10, 22 мая 2017, ПАИ

В клубе Псковского Красного Креста «Творческое долголетие» прошла тематическая встреча, посвящённая Дню Пионерии. Как рассказали Псковскому агентству информации в благотворительной организации, мероприятие было стилизовано под заседание совета пионерской дружины, и поэтому началось с небольшого доклада об истоках и особенностях пионерского движения.

Затем каждая участница встречи поделилась самыми воспоминаниями о своём пионерском детстве. «Вера Мищенко рассказала, что стала победительницей в школьном соревновании, собрав 60 килограммов макулатуры, за что была награждена блестящими калошами на валенки. Вера очень гордилась таким поощрением, - отметили в Псковском Красном Кресте. - Другая участница встречи, Раиса Бугаева, в пионерском возрасте вместе с одноклассниками собрали 2,5 тонны металлолома и получили специальный вымпел Победителя соревнований. Убирая колхозную картошку, Раиса собрала больше всех ведер с картофелем и была премирована штапелевым отрезом».

Среди славных пионерских дел женщины вспоминали шефство над пожилыми, чьи дети погибли на фронте, помощь отстающим одноклассникам, выступления в госпиталях перед ранеными бойцами. «По словам участниц встречи, жизнь пионеров была наполнена смыслом и полезными делами. Ребята искренне верили коммунистическим идеалам и очень старались не подвести доверие старших. Женщины посетовали, что сегодня их внуки и правнуки не могут похвастаться наличием высокой морали, способной помочь подрастающему поколению выбрать правильные ориентиры в жизни», - подчеркнули в Красном Кресте.

В благотворительной организации рассказали: «Самым трогательным моментом мероприятия стало символическое принятие в пионеры двух активисток проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове». Одна из них после войны жила в Латвии, где не было пионерского движения. Вторая, бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей, во время сталинского правления не имела права быть ни пионеркой, ни комсомолкой. И символическое принятие в «Почетные пионеры» стало маленькой попыткой восстановить историческую справедливость. Когда пожилым женщинам повязывали алые пионерские галстуки, от волнения у них на глазах блестели слезы. Все участники встречи искренне поддержали и поздравили новоиспеченных пионеров».

Напомним, что тематические встречи в Псковском Красном Кресте проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемого фондом «Память, ответственность и будущее» (Германия).