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Общество

Игорь Потапов: Степень доверия и уважения к врачам в последнее время упала

Степень доверия и степень уважения к врачам в последнее время упали, заявил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов 22 мая на пресс-конференции пресс-центре «Псковской правды». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«По общей ситуации с нападением на медработников, к сожалению, Псковская область не остается в стороне от федеральных тенденций», - констатировал Игорь Потапов. По его словам, Минздрав РФ выступил с инициативой ужесточить меры ответственности, в том числе уголовной, за подобные правонарушения. В Псковской области уже подписаны соглашения со Следственным управлением СК СР по региону и Следственным управлением на транспорте о плотном взаимодействии по обнаружению данных фактов.

«Приказы в лечебные учреждения уйдут, там же будут контактные телефоны дежурных, с которыми врачи смогут связываться», - добавил руководитель комитета по здравоохранению.

Он обратился к жителям региона с просьбой с пониманием относиться к проблемам и к трудностям, в условиях которых работает отрасль. Также Игорь Потапов подчеркнул, что комитет по здравоохранению открыт для обсуждения вопросов.

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