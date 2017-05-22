Психологические тренинги с работниками регистратуры пройдут в Псковской горбольнице

13:03, 22 мая 2017, ПАИ

В 2017 году в Псковской городской больнице начнется реализация проекта «Бережливая поликлиника». Об этом сообщил врач горбольницы Дмитрий Добряков 22 мая на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Добряков пояснил, что в рамках указанного проекта запланированы психологические тренинги с работниками регистратуры, которые «первые принимают на себя волну недовольства». «Есть часть пациентов, которые непримиримо относятся к существующим у нас недостаткам», - заметил медик.

Он также вспомнил, как сам столкнулся с пациентом-дебоширом. «Мой случай произошел несколько лет назад в травматологическом пункте. Пациент был в состоянии алкогольного опьянения. Потом он подошел ко мне и ударил меня. Я пытался его удержать, но не смог. Осмотреть себя он не давал. Сотрудники полиции скрутили его и доставили в приемное отделение городской больницы. Такие случаи были и с другими моими коллегами. Раз в год - полгода такое происходит. Ну, а хамство случается часто. Кто-то недоволен временем ожидания, но ведь всем сразу помочь невозможно», - сказал Дмитрий Добряков.