1
13:20
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
12:45
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
12:35
V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
13:54
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
10:25
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
10:12
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
12:59
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
Еще новости
Общество

Психологические тренинги с работниками регистратуры пройдут в Псковской горбольнице

В 2017 году в Псковской городской больнице начнется реализация проекта «Бережливая поликлиника». Об этом сообщил врач горбольницы Дмитрий Добряков 22 мая на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Добряков пояснил, что в рамках указанного проекта запланированы психологические тренинги с работниками регистратуры, которые «первые принимают на себя волну недовольства». «Есть часть пациентов, которые непримиримо относятся к существующим у нас недостаткам», - заметил медик.

Он также вспомнил, как сам столкнулся с пациентом-дебоширом. «Мой случай произошел несколько лет назад в травматологическом пункте. Пациент был в состоянии алкогольного опьянения. Потом он подошел ко мне и ударил меня. Я пытался его удержать, но не смог. Осмотреть себя он не давал. Сотрудники полиции скрутили его и доставили в приемное отделение городской больницы. Такие случаи были и с другими моими коллегами. Раз в год - полгода такое происходит. Ну, а хамство случается часто. Кто-то недоволен временем ожидания, но ведь всем сразу помочь невозможно», - сказал Дмитрий Добряков.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
22 мая 2017
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
22 мая 2017
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
22 мая 2017
V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
21 мая 2017
Хиты «Любочка» и «Рейкьявик» прозвучали на закрытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
21 мая 2017
День без осадков обещают псковские синоптики 22 мая
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
21 мая 2017
Работников БТИ поздравляют сегодня с профессиональным праздником
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая 2017
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии 1
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
20 мая 2017
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы» 2

Идет загрузка...