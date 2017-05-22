Не менее трёх фельдшеров ждут на работу в псковскую Скорою помощь в этом году

11:42, 22 мая 2017, ПАИ

В этом году на работу в псковскую Станцию скорой медицинской помощи придут от трёх до пяти фельдшеров. Все они – выпускники псковского медицинского училища. Об этом сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 22 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Дефицит кадров у нас есть. Вакансии есть, но очереди на них нет», - отметил Михаил Мартынов.

По его словам, трудности у Станции есть с врачами: за пять лет на работу пришёл только один специалист.