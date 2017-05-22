Люк с улицы Бассейной украл безработный в Великих Луках

11:53, 22 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили подозреваемых в совершении хищений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, на улице Бассейной свободным доступом была совершена кража канализационного люка. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался 37-летний безработный, ранее судимый горожанин. Люк он собирался сдать в пункт приема металла. Похищенное изъято, ведется проверка.

Кроме того, 19-20 мая из дома по проезду Маяковского у пенсионерки был похищен шуруповерт. В этой краже подозревается ранее судимый за кражи, не работающий 44-летний местный житель. Ведется его розыск.