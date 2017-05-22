0
09:21
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
08:08
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
17:37
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
16:46
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
14:46
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
14:32
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
22:13
В Локне 10-летний мальчик госпитализирован, получив удар током
Еще новости
Происшествия

Люк с улицы Бассейной украл безработный в Великих Луках

В Великих Луках полицейские установили подозреваемых в совершении хищений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, на улице Бассейной свободным доступом была совершена кража канализационного люка. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался 37-летний безработный, ранее судимый  горожанин. Люк он собирался сдать в пункт приема металла. Похищенное изъято, ведется проверка.

Кроме того, 19-20 мая из дома по проезду Маяковского у пенсионерки был похищен шуруповерт. В этой краже подозревается ранее судимый за кражи, не работающий 44-летний местный житель. Ведется его розыск.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
22 мая 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов 1
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
22 мая 2017
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
18 мая 2017
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика 5
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
14 мая 2017
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
14 мая 2017
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
14 мая 2017
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
В Локне 10-летний мальчик госпитализирован, получив удар током
13 мая 2017
В Локне 10-летний мальчик госпитализирован, получив удар током
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом
13 мая 2017
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом 5

Идет загрузка...