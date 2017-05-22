Ограбившие магазин мужчины задержаны в Пскове по «горячим следам»

12:24, 22 мая 2017, ПАИ

В Пскове по «горячим следам» задержаны подозреваемые, ограбившие магазин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Вечером 21 мая наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в магазине на улице Инженерной. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия. Продавец пояснила, что двое мужчин похитили с прилавка магазина спиртные напитки и скрылись.

Наряд группы задержания организовал поисковые мероприятия. При отработке района, в одном из дворов на улице Индустриальной, сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали граждан, по приметам, сходных с теми, на которые указала продавец.

Подозреваемые доставлены в дежурную часть отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.