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Общество

Благодаря маткапиталу более 18 тысяч псковских семей улучшили жилищные условия

За 10 лет действия программы материнского капитала в Псковской области выдано 31 тысяча 692 сертификата, из них 799 - в этом году. Благодаря средствам капитала жилищные условия улучшили 18 тысяч 140 псковских семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Из них 9 тысяч 515 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 8 тысяч 625 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Помимо этого органы ПФР области приняли 2 тысячи 604 заявки на обучение детей и 16 заявок на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

38,6% псковских семей уже полностью распорядились его средствами. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тысячи 26 рублей.

В 2016 году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.

В ПФР напомнили, что женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьми лет, имеют право уйти на заслуженный отдых в 50 лет. Для этого им достаточно иметь 15 лет страхового стажа. Право на досрочную пенсию (50 лет для женщин и 55 - для мужчин) есть и у одного из родителей инвалида с детства, воспитавшего его до восьми лет. Необходимый стаж в этом случае - 15 лет для женщин, 20 - для мужчин.

В российском законодательстве предусмотрены также льготы для опекунов ребенка-инвалида, воспитавшим его до восьми лет. Страховая пенсия по старости назначается им с уменьшением пенсионного возраста на один год за каждые полтора года опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности. В этом случае продолжительность требуемого для назначения пенсии стажа также составляет  15 лет для женщин и 20 - для мужчин.

Преимущества предусмотрены в пенсионном законодательстве и для родителей-пенсионеров, имеющих на иждивении детей-студентов до 23 лет, обучающихся очно по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Они имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Причем, это касается образовательных организаций, расположенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами РФ.

На детей до 18 лет  повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителям устанавливается независимо от факта учебы и иждивения.

Повышению за счёт иждивенцев подлежат пенсии по старости и инвалидности. Причем, получить повышение могут оба родителя. Матери и отцы студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии.

Специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР: 8-800-775-7950.

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