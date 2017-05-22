V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове 27-28 мая
27-28 мая в историческом центре Пскова при поддержке Управления культуры администрации города пройдет V Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В фестивале примут участие 14 коллективов, среди которых гости из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Эстонии и других городов Северо-Запада России. Нынешний фестиваль обозначен темой «Тёщу и зятя нельзя разъяти!»
Программа фестиваля:
21:00 - «Псковский разгуляй» - приветствие и представление всех участников фестиваля (площадь Ленина)
22:00 - Факельное шествие участников фестиваля по улицам города (площадь Ленина - Троицкий мост - Золотая набережная)
22:30 - «Поющая река»- водная прогулка участников фестиваля «под песни» по дельте реки Псковы (река Пскова от Троицкого моста до Воскресенской башни)
23:00 - «Соловьиная ночь» - церемония открытия Фестиваля и тематический концерт у Воскресенской башни (Золотая набережная)
1:00 - «Вечорка» - народное гуляние у Воскресенской башни (Золотая набережная)
Организаторы фестиваля отмечают, что участников и зрителей привлекает уникальная атмосфера вечернего весеннего Пскова: «Начнется праздник на берегах реки Псковы, куда на лодках прибывают участники фестиваля. Народные игры, песни и танцы при свете факелов, добрая трапеза ждут гостей и участников фестиваля».