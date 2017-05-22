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Экономика

Псковские специалисты выявили нарушения при ввозе кормовых добавок из Бельгии

На одном из складов временного хранения Псковской области запрещен выпуск 0,55 тонны кормовых добавок «ДРАЙ плюс болюс», «ХАЙ ТРЕЙС болюс», произведенных предприятием Бельгии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Груз поступил через многосторонний автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Убылинка (Пыталовский район).

При проведении ветеринарного контроля специалисты установили несоответствие информации о количественном содержании ингредиентов кормовых добавок, указанных в сертификате анализа и состава, сведениям, заявленным производителем «RESCO bvba» (Бельгия) на упаковке товара, а также несоответствие сведений о дате производства товара «ДРАЙ плюс болюс».

Позже выпуск товара был разрешен в соответствии с предоставленными инструкциями по применению кормовых добавок, позволяющими перевести количественное содержание компонентов кормовой добавки в содержание активного действующего вещества.

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